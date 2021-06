¿El Kinder de Osorio? Así trabaja el técnico de América con los juveniles

En el proyecto de Juan Carlos Osorio en el América de Cali, se quiere tener un gran protagonismo con los jugadores de las categorías de formación.

El técnico del América de Cali ve con mucha importancia para su proyecto el tema de los jugadores juveniles, siendo incluso de sus prioridades a la hora de entrar a la negociación para su vinculación. Ahora con poco más de una semana al frente del equipo, se ha visto reflejado todo el trabajo que lleva para darle relevancia a estos futbolistas.

El estratega tuvo una reunión con todos los formadores en categorías inferiores en la sede deportiva de Cascajal, donde les manifestó el plan de trabajo a cada uno de ellos. En rueda de prensa, comentó sus impresiones sobre este encuentro. “Hoy en día lo más importante, y hablo a título propio, es educar a nuestros educadores y formar a nuestros formadores. Creemos que en el aspecto de formar jugadores, sin ser petulantes, podemos aportarle al fútbol colombiano en ese aspecto“.

No solamente se queda en palabras, pues el técnico ha venido acercando a algunos jugadores al equipo profesional. Hoy trabaja con Mateo Ortiz, Cristian Gamboa y Yaliston Martínez, que no habían tenido contacto con el plantel principal. Además tiene a los canteranos que ya venían trabajando con Juan Cruz Real, donde Santiago Moreno es su jugador más importante.

Osorio le apuesta a la formación y a potencializar jugadores, por lo que tiene en sus planes a jugadores como Emerson Batalla y Carlos Barreiro, que todavía no juegan un gran partido a nivel profesional. Pidió la construcción de una cancha nueva para tener a los jugadores de la Sub 20, Sub 17 y Sub 15 entrenando en un mismo lugar y facilitar su monitoreo.