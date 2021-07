El jugador del América de Cali que recibió una oportunidad en Fortaleza CEIF

Un jugador que salió de las categorías de formación del América de Cali tendrá la oportunidad de sumar minutos en la segunda división.

América de Cali tiene a varios jugadores que han salido de la cantera pero que no tienen actividad profesional, bien sea porque no han rendido en los clubes donde los envían a préstamo o porque el cuerpo técnico del primer equipo no los tienen en consideración. Hay unos futbolistas en la categoría Sub 23 a los que tienen que ubicar, donde uno de ellos ya fue presentado en su nuevo equipo.

Se trata de Luis Jiménez, un futbolista que ya tiene 23 años y que apenas llegó a jugar 6 partidos con América de Cali. Estuvo con el primer equipo durante un año entre 2018 y el primer semestre de 2019. Es un volante habilidoso que a pesar de tener perfil diestro jugó la mayoría de las veces como un lateral por izquierda.

Ahora mismo se encuentra con Fortaleza CEIF donde estará a préstamo este año en búsqueda de comenzar a sumar minutos a nivel profesional y ganarse un lugar en América. Lleva dos años sin actividad profesional a pesar de que pasó un tiempo entrenando con Unión Magdalena. En los últimos meses volvió a la Sub 23 de América y ahora estará con este club de la segunda división del FPC.

América tiene a varios jugadores de esta categoría que no serán considerados por Juan Carlos Osorio y que el mismo DT manifestó en su llegada que deben ubicarlos, pues no hay un torneo nacional en Colombia para que jueguen como equipo. Entre los nombres más conocidos están Juan Diego Nieva, Jhon Quiñones Saya o Cristian Hinestroza, que llegaron a jugar con la profesional.