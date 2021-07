El hijo de Juan Carlos Osorio y el papel que ocupará en la plantilla de América de Cali

Esta semana, se confirmó que el jugador Juan Sebastián Osorio hará parte de la plantilla del América de Cali, llegando al lado de su padre.

Hace algunos días, se había confirmado que el hijo del DT de América, Juan Sebastián Osorio, estaba presentando pruebas en la pretemporada del equipo con el objetivo de convencer y quedarse para este semestre. El club Leones de Itagüí, los dueños de sus derechos deportivos, confirmaron el préstamo sin cargo de este jugador y ya hace parte del cuadro rojo.

Junto a él, llegaron los jugadores Geovan Montes, Jhon Palacios y Christian Rodríguez, de los cuales 2 de ellos ya debutaron en el primer equipo en el partido donde América enfrentó al Junior de Barranquilla. Sin embargo, este semestre el único que no hará parte del plantel profesional será justamente el volante de 18 años, hijo del técnico.

Según explicó el jefe de prensa de Leones, Mauricio Posada, seguramente este jugador esté yendo a la Sub 20 para seguir adelante con su proceso de formación. En Atlético Nacional también estuvo mientras su padre fue el DT y en ese momento el nacido en New York hizo parte de la plantilla Sub 17, por lo que al América también va a llegar a aprender.

Los demás jugadores que llegaron desde el equipo antioqueño si tomarán protagonismo. Como ya se contó, Palacios y Rodríguez hicieron su debut en primera división jugando en el América vs. Junior del pasado sábado. Montes es un lateral derecho y tomará el lugar de Daniel Quiñones, quien se irá en préstamo al Deportivo Pasto.