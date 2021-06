El enojo del presidente de Santa Fe con América de Cali

No pasó a mayores porque así lo quiso él. Eduardo Méndez simplemente hizo público el tema ahora que ya está terminado. Le cuestionó al presidente de América de Cali el hecho de buscar el fichaje de Kelvin Osorio sin hablar primero con la directiva de Santa Fe.

“Hablé el sábado con el presidente de América, Mauricio Romero, y le transmití mi cuestionamiento y mi posición porque creía que a sabiendas de que un jugador tiene contrato con un equipo, los conductos regulares teníamos que llevarlos. Él nos hubiera podido llamar a decirnos que tenían algún interés sobre un jugador”, fue lo primero que dijo Méndez sobre el tema en entrevista con Deportes sin Tapujos (On Radio Cali).

Y agregó: “Eso no lo hicieron y por eso hice el reclamo. Mandé el mensaje que era. Lo más correcto es que cuando un jugador tiene contrato con un equipo, hay que comunicarse entre equipo y equipo para que las cosas funcionen y no haya aprovechamiento de alguna institución”. En este caso América de Cali habría intentado negociar por Kelvin Osorio haciendo un primer acercamiento con el jugador y no con la institución.

“Nunca recibí una llamada (…). Lo importante es dejar las cosas claras de cómo se deben hacer. Ya llegarán ofertas y nosotros miraremos si nos interesa o no lo que nos propongan (…). Ellos hablaron con Kelvin Osorio. Se dejó planteado que no nos gustó la forma en que se hizo y no más. No quiero tener inconvenientes. Uno debe ser directo y por eso lo fui con el presidente”.

Finalmente y luego de contar que tanto Kelvin Osorio como Fabio Delgado son futbolistas pretendidos por América de Cali, Eduardo Méndez confirmó que después de la charla con Mauricio Romero sí hubo una oferta del cuadro escarlata por el primero de ellos: “Me hicieron llegar una propuesta directa el sábado y esa propuesta no cumple nuestras expectativas. Les manifestamos que no es de nuestro interés lo que nos propusieron”.