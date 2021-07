Déinner Quiñones: “Siempre soñé con jugar en América de Cali”

El jugador que ha venido ganando protagonismo en el club vallecaucano habló sobre su llegada y su actualidad en América.

En América de Cali están encantados con uno de los nuevos jugadores que llegaron para este semestre, el extremo Déinner Quiñones, quien apenas lleva dos partidos, pero que le han bastado para marcar su primer gol, entregar 3 asistencias y ser reconocido como la figura en ambos encuentros.

Quiñones, quien es confeso hincha del América, habló con Win Sports sobre esta oportunidad que recibió. “Lo siento como un debut, el semestre anterior estuve prácticamente sentado, sin posibilidades de pelear por un puesto y esta es una gran oportunidad. Como jugador lo satisface mucho, lo tomo con tranquilidad, aunque la gente me muestra, son solo dos partidos, se han hecho las cosas bien, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Trabajaré fuertemente para seguir demostrando mis condiciones“.

Explicó que siempre soñó con la posibilidad de defender los colores de ‘La Mechita’ y lo que significa para él. “Desde que llegué de Tumaco a esta ciudad, siempre quise jugar en un equipo como América y se cumple ese sueño que tenía de niño, ahora solo me queda demostrarlo en la cancha y conseguir títulos“.

Sobre Juan Carlos Osorio, quien lo pidió, dijo. “Me pidió en Nacional, mi primer semestre con él no fue tan productivo, de igual manera cuando salió de Nacional con el único que sentí una cuenta pendiente fue con él, empezamos a hablar mucho, eso género que la relación creciera, ahora lo tengo en América, he tratado de reivindicarme y la confianza que el me brinda facilita todo“.