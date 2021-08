Deinner Quiñones: “Osorio es como un padre para mí”

El jugador del América de Cali habló sobre el proceso que lleva en este club y lo importante que está siendo Juan Carlos Osorio para su carrera.

Deinner Quiñones lleva un par de buenos partidos con América de Cali, pues el jugador caucano ha marcado 1 gol, ha dado 3 asistencias y fue figura en ambos encuentros, por lo que sumado a que está en el equipo del cual es hincha, podría alcanzar el máximo de su nivel y mucho de eso es gracias a la confianza que le está dando el técnico Juan Carlos Osorio, de quien habla muy bien.

En diálogo con el diario El País de Cali, Quiñones explicó que tiene a Osorio como una figura paterna. “Es más que un técnico, es como un padre. Mi relación con él ha sido muy buena dentro y fuera de la cancha. Me da mucha confianza, me aconseja muy bien y súmale lo que sabe del fútbol. Entonces, eso lo aprovecha mucho uno como jugador y como ser humano“.

Sobre el primer ciclo que pasaron en Nacional. “Cuando él y yo coincidimos en Atlético Nacional sentí que no había dado lo que él esperaba. Y yo sabía que podía dar más, pero no lo hice. Así que ahora nos volvemos a encontrar en el América y debo saldar esa deuda, creo que se están haciendo bien las cosas. Cuando uno llega a un sitio nuevo tiene un período de adaptación y considero que no lo hice bien. Lastimosamente para el momento no daba espera ese proceso, llegó la pandemia y eso empeoró las cosas“.

Explicó que durante sus procesos formativos estuvo unos días en América. “Antes llegué al América en el 2007. Estuve quince días a prueba y pasé, pero tuve que irme. Porque no me ayudaban con nada, ni con vivienda, ni casa hogar, me quedaba muy difícil entonces, porque no tenía dónde quedarme. Y luego me fui para Boca Juniors de Cali y don Hernando Ángel me ayudó, me dio todas las herramientas para ir en busca de mi sueño“.

