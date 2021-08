Deinner Quiñones aseguró que pensaba que sería llamado al morfociclo de la Selección

Uno de los mejores jugadores del América de Cali en lo que va del campeonato, explicó que le hacía mucha ilusión ser considerado por la Selección Colombia.

Esta semana, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los nombres de los jugadores de la Liga BetPlay que estarán realizando trabajos con el técnico Reinaldo Rueda en un morfociclo de preparación para el partido de eliminatorias ante Bolivia de la próxima fecha FIFA, donde no fue tenido en cuenta ningún jugador del América de Cali.

Un jugador que esperaba tener la oportunidad fue el extremo Deinner Quiñones, quien fue figura en sus dos primeros partidos con el cuadro ‘Escarlata’ y que tenía memoria de trabajos en altura tras pasar un año en Atlético Nacional. El tumaqueño explicó que pensó que iba a tener la oportunidad pero que será una motivación especial para seguir trabajando.

En diálogo con el periodista Ricardo Arce, comentó. “Yo me ilusioné con poder ser llamado… pero bueno, seguiré trabajando. El profe llamó a los que el consideró que debía llamar. En cuanto a mí, seguiré trabajando para que se pueda dar el llamado. Pensé que iba a ser convocado, pero no fue así. Toca seguir, no se puede parar“.

La ausencia de jugadores del cuadro americano se explica diciendo que se buscaron a futbolistas que trabajen en la altura considerando que la Selección Colombia deberá visitar La Paz el próximo mes, pero aún así hay un jugador como Harold Preciado del Deportivo Cali.