Juan Carlos Osorio es el Plan A que hay en América de Cali para sustituir a Juan Cruz Real en la dirección técnica del equipo y en la próxima semana se podría confirmar.

Ya habló Juan Carlos Osorio y el propio Tulio Gómez, máximo dirigente de América, y según lo que dijo cada uno, parece que ya todo está acordado para que el DT risaraldense sea el nuevo entrenador del Escarlata.

+ Liga BetPlay I-2021: ¡Se definieron los árbitros para la vuelta de los cuartos de final!

Ante esto, son varios los que apoyan la gestión que haría Osorio dentro del plantel americano y otros que la critican. Uno de ellos es el periodista Carlos Antonio Vélez, quien aprovechó su espacio en ‘Palabras Mayores’, de Antena 2, para habar sobre la posible llegada del exAtlético Nacional a América.

“Hay acercamiento de América, sí. Yo sé cómo son los medios en Colombia, entonces van a decir que le moví la cama, le moví el tapete”, inició diciendo tras decir, hace unos días, que Osorio no era opción para América mientras estuviera el DT argentino.

Vélez leyó , en vivo, algunas respuestas de Osorio tras entrevista que le hicieron en el Diario El País, de Cali. y dijo que “yo sé cómo son los medios en Colombia. Evidentemente está en la calle que Osorio se ofreció. y Tulio me dijo a mí que él fue el que lo buscó”.

Y empezó con la crítica: “En lo futbolístico, usted puede atacar con 20, si defiende mal es su problema. Pero nosotros podemos decir si nos gusta o no. Hasta ahora los números demuestran que no le han funcionado, profe, porque con Nacional no pudo hacer nada importante y se quedó en el camino nacional e internacionalmente”.

Agregó que “a lo mejor somos nosotros los equivocados. Usted sabe (Osorio) que hay cosas que funcionan para unos y para otros no. A lo mejor esto funciona muy bien en Europa, aquí no por idiosincrasia del fútbol colombiano. No se le olvide que en Santa Rosa de Cabal todos tenemos un manera de pensar que no caza con lo que usted propone. Ojalá le vaya bien”.

Audio completo