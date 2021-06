Cerro Porteño hizo oficial la contratación del jugador del América de Cali

A través de las redes sociales del gigante paraguayo, se oficializó la llegada del volante Rafael Carrascal, quien llegará a préstamo por un año.

Como se había confirmado hace varios días, América de Cali perdió a uno de los jugadores más importantes de su plantilla, el volante Rafael Carrascal, quien solicitó a través de su representante que le dieran una oportunidad de pasar un periodo en el fútbol del exterior. Aceptaron su solicitud y este lunes ha sido confirmado por su nuevo equipo.

A través de sus redes sociales oficiales, el cuadro Cerro Porteño de Paraguay hizo oficial el arribo del jugador sucreño de 28 años. Estará con este equipo que eliminó al América de Cali de la Copa Libertadores viviendo lo que será su primera experiencia en el fútbol del exterior, tras pasar por Alianza Petrolera, Millonarios, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y el América.

Será una cesión, puesto que fue una petición de última hora del jugador, además de la necesidad del América de Cali de evitar líos legales con el Deportes Tolima, pues todavía no se resuelve el tema del traspaso en 2019 y el caso está escalado a los tribunales de la FIFA, por lo que hasta que no se resuelva lo de sus derechos, América no podría venderlo.

Así lo presentó Cerro Porteño