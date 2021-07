Cayó el gol de Paranaense y lo que tendrá que hacer América para avanzar

El equipo de Juan Carlos Osorio se complicó en Brasil luego de llegar al partido de vuelta en desventaja. Cayó el segundo gol en la serie para los locales.

Este martes, América de Cali está enfrentando a Athletico Paranaense en el Arena do Baixada en el juego correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con el objetivo de remontar el resultado conseguido en Colombia. Sin embargo, antes de lograran empatar la serie, el equipo brasileño siguió de largo en el marcador global.

En un juego donde Osorio salió con 6 defensores y 2 volantes de recuperación, Paranaense fue muy superior en la generación de juego y era cuestión de esperar para que cayera el gol. Sobre el minuto 26, el equipo hizo una muy buena jugada a nivel colectivo desarmando el esquema defensivo de los colombianos, terminando con Vitinho definiendo a placer.

América no realizó ningún remate al arco en todo el primer tiempo y con algo de suerte lograron que la diferencia no fuera mayor. Ahora le quedan 45 minutos al equipo caleño para revertir la situación. Ya no hay penales, en caso de que América pueda empatar la serie, avanzará a cuartos de final por goles de visitante. Empatar la serie o remontar, lo único que le sirve a este equipo.

