Carlos Sierra: “Ningún técnico garantiza titularidad, pero confío en mi trabajo”

El volante Carlos Sierra regresó al América de Cali tras el arribo de Juan Carlos Osorio y espera volver a ser protagonista en el plantel escarlata.

Carlos Sierra fue uno de los jugadores más damnificados por el paso de Juan Cruz Real en el América de Cali, pues pasó de ser uno de los mejores volante del fútbol colombiano a estar borrado de la nómina y verse obligado a salir en préstamo para sumar algunos minutos. Tras un semestre, el jugador barranquillero está de vuelta y habló de sus sensaciones de cara al segundo semestre.

En diálogo con RCN Radio Cali, le consultaron si está en condiciones de ser titular. “Yo tengo mucha confianza en mi trabajo para poder adaptarme a lo que el profe quiere. Voy a aportar mi granito de arena como siempre, sabiendo que ningún técnico te garantiza titularidad, pero confío en mí. Estoy contento de volver, aunque ya sabía que el contrato que firmé en Tolima era muy corto y no había posibilidades de quedarse“.

Sobre la salida de los jugadores Duván Vergara, Rafael Carrascal y Yesus Cabrera, dijo. “Se fue el combo costeño que teníamos. Son ciclos que se acaban; deseos de progresar de ellos. Esperemos que no hagan falta. Como personas lo harán, pero esperemos que en los futbolístico no sea así y los que hemos llegado podamos tapar ese hueco“.

Explicó los motivos de su poca continuidad en el Tolima. “Yo me lesiono al cuarto partido. Lastimosamente tuve una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda. Estaba de buena manera, había comenzado bien, incluso llegué a estar en el 11 ideal, pero no me pude recuperar. Con el profe Hernán Torres ya era titular, le había encontrado la idea de juego, pero me tocó recuperarme“.

Escuche la entrevista completa a continuación