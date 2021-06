América de Cali: ¿Ya firmó Osorio? ¡Así lo dijeron en el sorteo de la Sudamericana!

A nivel continental es conocida la intención que tiene América de Cali de fichar a Juan Carlos Osorio. ¡Y eso trascendió hasta el sorteo de la Copa Sudamericana!

Se dio en el momento en que salió la bolilla con el nombre del cuadro escarlata. En ese entonces y antes de conocer al rival, la presentadora del evento dijo: “América de Cali, de Juan Carlos Osorio, cuarta participación en el torneo. Tiene a Adrián Ramos y a Duván Vergara, veamos quién lo enfrenta”. Entonces se supo que sería Athletico Paranaense.

Esa situación no pasó inadvertida y generó las preguntas de los fanáticos. ¿El fichaje de Juan Carlos Osorio ya está confirmado? Y la realidad es que no. Ya se cumplieron más de un par de semanas de acercamientos entre la Junta Directiva del equipo bicampeón de Colombia y el entorno del entrenador. Hay detalles que se han arreglado y otros que no.

Por eso su firma y presentación no se ha llevado a cabo. Las declaraciones públicas de lado y lado apuntan a que todo está cerca. Resulta extraño el porqué no termina de cerrarse. A esta altura no está claro eso y tampoco si finalmente se dará o no. En el medio de las negociaciones al DT le han surgido otras oportunidades. Ha tenido una muy clara con Al-Hilal en Emiratos Árabes.

En definitiva y mientras el plantel profesional está en vacaciones luego de terminar la fase de grupos de la Copa Libertadores con la clasificación a Sudamericana, América de Cali está pendiente de la confirmación de su nuevo entrenador.