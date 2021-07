América de Cali y sus convocados para el amistoso en New Jersey vs. Medellín

El equipo vallecaucano oficializó el listado de viajeros a Estados Unidos para el partido de exhibición ante Independiente Medellín este domingo.

Pompilio Páez, asistente técnico de Juan Carlos Osorio, tendrá la oportunidad de dirigir por primera vez un partido de América de Cali y será este domingo 1 de agosto cuando el equipo se esté enfrentando a Independiente Medellín en un partido de preparación en New Jersey, Estados Unidos. Con una nómina mixta, el entrenador viajará junto a Jersson González para hacer frente a este duelo.

Aunque el equipo le está dando prioridad al campeonato local, pues este fin de semana habrá un cruce por Liga BetPlay ante Envigado, entre los viajeros hay 7 jugadores del plantel profesional que van a tener algo de fogueo internacional acompañados por Sub 20. Los demás se quedarán con Juan Carlos Osorio para la competencia oficial.

Hay varios jugadores juveniles que están teniendo su primer contacto con el equipo profesional en este viaje que tendrán. El más destacado es el sub 20 Cristian Gamboa, quien se destacó en la pretemporada, pero que no fue inscrito este semestre ante la Dimayor. También llamó la atención el jugador Falcao Ospina, aunque no se sabe mucho de él y el hijo del DT, Juan Sebastián Osorio.

Convocados de América de Cali para el amistoso ante Medellín

Porteros: Diego Novoa y Diego Jaramillo.

Defensas: Cristian Arrieta, Marlon Torres, Jorge Segura, Yaliston Martínez y Juan Pava.

Volantes: Luis Paz, Daniel Hernández, Juan Osorio, Cristian Gamboa, Jhon Ortiz y Juan Jaramillo.

Delanteros: Joao Rodríguez, Carlos Barreiro, Falcao Ospina, Juan Ortega y Juan Palomino.