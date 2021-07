América de Cali y los 31 jugadores que tiene inscritos ante la Dimayor

El equipo de Juan Carlos Osorio y los jugadores que tendrá a su disposición ya están cargados en la plataforma de la Dimayor.

América de Cali tuvo muchos movimientos en su plantilla para este segundo semestre, en comparación a la primera parte del año, siendo el más relevante el del cuerpo técnico, pues al final son quienes deciden los jugadores que llegan y se van. El club oficializó la inscripción de sus jugadores ante la Dimayor llegando a un total de 31, por lo que todavía hay un nombre prescindible.

Cabe recordar que en épocas pasadas, para tener jugadores juveniles en la nómina solamente bastaba con tenerlos inscritos ante la Federación Colombiana de Fútbol, pero las normas cambiaron y ahora los que suben al primer equipo también ocupan un puesto ante la Dimayor. Son varios los juveniles que tendrán la oportunidad en competencias locales.

El cupo máximo de jugadores que se permiten en Dimayor es de 30 futbolistas, pero en el listado del cuadro escarlata se encuentra uno de más, por lo que seguramente se esté presentando una nueva salida. El nombre que sorprende es el del defensor Óscar Cabezas, quien se explicó que seguramente esté yendo al Deportivo Pasto.

Lista de jugadores de América de Cali inscritos en Dimayor

Porteros: Diego Novoa, Joel Graterol y David Quintero.

Defensas: Kevin Andrade, Cristian Arrieta, Óscar Cabezas, Jerson Malagón, Yaliston Martínez (Sub 20), Elvis Mosquera, Pablo Ortiz, Jhon Palacios, Héctor Quiñones, Jorge Segura y Marlon Torres.

Volantes: Larry Angulo, Pedro Bravo (Sub 20), Gustavo Carvajal, Mauricio Gómez, Daniel Hernández, Luis Paz, Carlos Sierra y Rodrigo Ureña.

Delanteros: Emerson Batalla (Sub 20), Carlos Barreiro (Sub 20), Jeison Lucumí, Mateo Ortiz (Sub 20), Deinner Quiñones, Adrián Ramos, Christian Rodríguez, Joao Rodríguez y Gustavo Torres.