América de Cali: Tulio Gómez y la definitiva reunión con Hugo Rodallega

El tema de Hugo Rodallega sigue dando vueltas en el aire y los directivos del club tendrían una reunión con el delantero para definir el tema de una vez por todas.

Semanas, meses e incluso años han pasado desde la primera vez que se mencionó a Hugo Rodallega como una posibilidad para el América de Cali, considerando que siempre ha sido el mismo jugador el que ha mencionado que quiere vestir la camiseta de este club, pues es hincha confeso al igual que su familia, pero simplemente las cosas nunca han llegado a buen puerto.

En este mercado de fichajes no iba a ser la excepción que se generaran rumores con relación al veterano goleador, principalmente porque se encuentra como jugador libre luego de que no hubiese renovado con su equipo en el fútbol de Turquía. Él sigue manifestando que quiere jugar sí o sí en América y no está muy lejos de que se le dé una oportunidad.

Según se pudo conocer, esta semana habrá una reunión entre el delantero que desde hace varios días se encuentra en Cali y el máximo accionista del club vallecaucano, Tulio Gómez. Será una reunión que definirá si esta vez se puede dar este fichaje o en definitiva no pasará. Si Rodallega se baja sus pretensiones económicas, pueden cerrar el acuerdo.

Las cosas en redes sociales también están movidas, pues el jugador es muy activo en su cuenta de Twitter. Hace algunas horas dejó un mensaje donde pedía respeto hacia su carrera, lo que muchos hinchas del equipo rojo atribuyeron hacia estas negociaciones.