América de Cali: todos los técnicos con opciones de reemplazar a Cruz Real

Según se ha confirmado, ya está definido el futuro del técnico Juan Cruz Real en el América de Cali y varios técnicos vienen tras el puesto que dejaría vacante.

En las últimas horas, se ha venido hablando de que el técnico Juan Cruz Real no va más en su puesto con el actual campeón del fútbol colombiano y que este martes cuando el equipo enfrente al Atlético Mineiro en la Copa Libertadores, será su último juego al mando, por lo que de inmediato se ha comenzado a hablar de los técnicos que tienen opción de reemplazarlo.

Las opciones que tiene el América de Cali

Diego Corredor: De acuerdo a lo que se ha podido conocer, el ex-técnico de Patriotas Boyacá es la opción preferida de las directivas y desde hace varios meses viene en conversaciones para llegar a este club. En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, el DT dijo que habrá que esperar a que se acabe el actual semestre para definir algo.

Juan Carlos Osorio: El técnico ha venido hablando seguido con los directivos del club, pero por temas presupuestales es una opción que está bastante lejana y más ahora que le han llegado ofertas del fútbol internacional. Sin embargo, sigue en la lista de candidatos.

Lucas Pusineri: El anterior DT del Deportivo Cali también se ha venido barajando recientemente. No ve como una mala opción regresar al fútbol colombiano y es del agrado de las directivas, aunque también ha dicho que no ha tenido contacto con nadie.

César Arias: Otro técnico que también es del agrado de los que mandan en América, es el ex Alianza Petrolera, quien actualmente se encuentra libre. Aunque ahora suena con menos fuerza, también tiene opciones de llegar a este club y dar el gran salto en su carrera.

Por otro lado, los técnicos que están a bordo de la institución pero que no podrán dirigir en Copa Libertadores debido a que no cuentan con la licencia PRO de Conmebol, están descartados. Se trata de Andrés Usme y Jersson González, quienes en este momento no cumplen con los requisitos para hacerse cargo del primer equipo.