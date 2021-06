América de Cali, su porcentaje de Jarlan Barrera y respuesta de Tulio Gómez sobre él

Ahora que América de Cali alista la llegada de varios jugadores al plantel, a Tulio Gómez se le preguntó por Jarlan Barrera. Hay que recordar que el cuadro escarlata es dueño de un porcentaje de sus derechos deportivos.

Es así aunque el futbolista nunca jugó en el equipo. Todo tiene que ver con un negocio que se hizo en 2019. En ese momento Atlético Nacional y América de Cali llegaron a un acuerdo, cuando el Club Tigres de México negoció hizo el negocio con el primero de ellos para fichar a Jeison Lucumí.

En ese momento América de Cali tenía un porcentaje del jugador y lo facilitó para que la transferencia se hiciera. A cambio obtuvo el 30% de los derechos deportivos de Jarlan Barrera. Hoy en día los conserva y ante la inminente llegada de Juan Carlos Osorio a su dirección técnica, surge la pregunta: ¿el cuadro escarlata ha pensado en él como refuerzo en este momento? Es un futbolista al que el DT ya dirigió y ha elogiado públicamente.

Así se lo preguntaron a Tulio Gómez el sábado anterior en el evento en el que América de Cali lanzó su nueva canción. ¿Se ha pensado en Jarlan Barrera como fichaje? La respuesta de máximo accionista del equipo fue clara: “Osorio no lo ha pedido”. Así que en este momento esa posibilidad ni siquiera ha sido contemplada, más allá del porcentaje que tiene a su favor.

El día en que Juan Carlos Osorio hizo una comparación entre Jarlan Barrera, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero

En septiembre de 2020, hablando en rueda de prensa como DT de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio dijo:

“Jarlan Barrera es un jugador extraordinario, su habilidad y su capacidad para ver el próximo pase y no solo el próximo, sino 2 pases más adelante, la tiene él y únicamente él. Pero hay que convencerlo de que se tiene que preparar mejor atléticamente. Es un jugador que en el último tercio es determinante, está al nivel de Juan Fernando Quintero y puede llegar al nivel de James Rodríguez. Que él se convenza de eso o no, es un tema muy diferente y reitero que es cultural, no tiene que ver con el fútbol. Lo primero que tiene que hacer Jarlan es prepararse bien para que le compita a otros dos grandes jugadores que tenemos: Andrés Andrade y Estéfano Arango“.