América de Cali: Se cierra el libro de transferencias para este semestre

Con la llegada de Juan Carlos Osorio, se esperaba que el América de Cali hiciera una gran inversión para la confección de su nómina, pero fue un mercado bastante atípico.

Luego de varias semanas de rumores y llegadas, además de sufrir bajas importantes, el América de Cali tendría listo su equipo para el primer semestre de Juan Carlos Osorio al mando del equipo. Aunque se esperaba la llegada de nombres rutilantes y figuras del fútbol colombiano, las contrataciones terminaron siendo apuestas que el DT quiere potencializar.

Son 7 las caras nuevas que llegaron al cuadro vallecaucano y según confirmó el máximo accionista de la institución, no habrán más contrataciones. Aunque puede que se presente una salida de última hora o que ofrezcan un jugador que llame la atención de cuerpo técnico y directivas, de momento la decisión está tomada.

Los jugadores que llegaron fueron: David Lemos (lesionado hasta 2022), Larry Angulo, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, Gustavo Torres (ya firmó) y Deinner Quiñones (falta exámenes médicos). Se habló del jugador Marcelino Carreazo de Once Caldas, pero habrían pedido más dinero de lo inicialmente pactado y esta opción se habría caído.

Según esto, la plantilla de América para el 2021 – 2 quedaría de la siguiente manera.

Porteros: Joel Graterol, Diego Novoa, Juan Diego Jaramillo y David Quintero.

Laterales: Héctor Quiñones, Elvis Mosquera, Cristian Arrieta, Daniel Quiñones (iría a préstamo), Yaliston Martínez (Sub 20).

Centrales: Marlon Torres, Jorge Segura, Kevin Andrade, Pablo Ortiz y Jerson Malagón.

Volantes: Luis Paz, Rodrigo Ureña, Carlos Sierra, Larry Angulo, Daniel Hernández, Cristian Gamboa (Sub 20), Jhon Ortiz (Sub 20), Pedro Bravo (Sub 17).

Delanteros: Adrián Ramos, Gustavo Torres, Carlos Cortés (Sub 20), Santiago Moreno, Jeison Lucumí, Joao Rodríguez, Deinner Quiñones, Émerson Batalla (Sub 20) y Mateo Ortiz (Sub 20).