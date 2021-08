América de Cali inscribió a otros 3 jugadores ante la Dimayor

El equipo vallecaucano actualizó el listado de jugadores que tiene inscritos ante el ente organizador del fútbol colombiano y ahora el número subió a 34 jugadores.

Quedan menos de 3 días para que se cierren oficialmente las inscripciones de jugadores en la Dimayor y en América de Cali las cosas siguen pendientes. El equipo oficialmente tiene registrados a 34 jugadores, incluyendo a los Sub – 20, cuando el cupo máximo es de 30 futbolistas. En las últimas horas hubo cambios, pues hace una semana habían 31 jugadores.

El cuerpo técnico ha decidido poner 3 nombres más en la plataforma los cuales serán considerados por el cuerpo técnico este semestre. Uno de ellos hizo su debut con el cuadro rojo este domingo cuando el equipo cayó en condición de visitante ante Envigado. Se trata del lateral derecho Geovan Montes, quien llegó procedente de Leones FC para este semestre.

Los otros dos son los juveniles Cristian Gamboa y Jhon Ortiz, quienes llevan entrenando junto al primer equipo desde hace varias semanas. De hecho, Ortiz debutó en la profesional el semestre pasado bajo el mando de Jersson González. Ambos estuvieron presentes en el juego amistoso de Estados Unidos ante Independiente Medellín.

Quedan unos días para resolver el tema de los jugadores que saldrían. Los más opciones son aquellos jugadores que no han sido convocados a ninguna de las tres fechas: Óscar Cabezas y Gustavo Carvajal, además de Pablo Ortiz, quien ya jugó este semestre, pero en caso de que se concrete una transferencia internacional no dejará el cupo perdido.

Lista de jugadores de América de Cali inscritos en Dimayor

Porteros: Diego Novoa, Joel Graterol y David Quintero.

Defensas: Kevin Andrade, Cristian Arrieta, Óscar Cabezas, Jerson Malagón, Yaliston Martínez (Sub 20), Elvis Mosquera, Pablo Ortiz, Jhon Palacios, Héctor Quiñones, Jorge Segura, Geovan Montes y Marlon Torres.

Volantes: Larry Angulo, Pedro Bravo (Sub 20), Gustavo Carvajal, Mauricio Gómez, Daniel Hernández, Luis Paz, Carlos Sierra, Rodrigo Ureña. Cristian Gamboa (Sub 20) y Jhon Ortiz (Sub 20).

Delanteros: Emerson Batalla (Sub 20), Carlos Barreiro (Sub 20), Jeison Lucumí, Mateo Ortiz (Sub 20), Deinner Quiñones, Adrián Ramos, Christian Rodríguez, Joao Rodríguez y Gustavo Torres.