Alejandro Riaño y su afinidad mostrada hacia el América de Cali

Alejandro Riaño, quien bajo su papel de Juanpis González se ha convertido en uno de los comediantes más seguido del país, habló sobre su gustos futboleros.

En medio de la crisis social que pasa el país desde hace un buen tiempo, uno de los comediantes que se ha manifestado con su contenido digital para hacer ácidas críticas a diferentes sectores del país, es el comediante Alejandro Riaño, principalmente con el personaje ficticio de ‘Juanpis González‘, quien se ha venido ganando la admiración de muchas personas en Colombia.

Fuera de personaje, Riaño, quien saltó a la fama en su momento por hacer rutinas de Stand-Up Comedy, habló sobre algo que casi no se ve en sus contenidos digitales que es el tema fútbol. Habló sobre el equipo del cual es hincha y contó la forma en la que vive el deporte que mueve a millones de colombianos.

A través de un video en directo a través de su cuenta de instagram, habló sobre su afinidad con el América de Cali. “A mí me pasó algo hace mucho tiempo con respecto al fútbol, nunca he sido hincha de un equipo como tal, siempre me he emocionado por el triunfo de los equipos colombianos en la Libertadores. Me gustaba mucho el América de Cali, me sigue gustando, pero nunca fui ese hincha de ir a los estadio porque desde el momento qué pasó lo de Andrés Escobar, cuando lo entendí porque estaba muy niño, darme cuenta que mataron a alguien por meter un autogol dije ‘esta vaina no tiene sentido‘”.

En video, las palabras de Alejandro Riaño