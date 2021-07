Ahora sí, el fixture de América de Cali para la Liga BetPlay 2021 – II

El equipo de Juan Carlos Osorio ya conoce el calendario de competencia que tendrá para este segundo semestre en la Liga BetPlay.

Hace algunos días, varios periodistas y diferentes medios estaban publicando el fixture de la Liga BetPlay para el segundo semestre, pero desde las cuentas oficiales de la Dimayor escribieron que esto no era oficial y que solo se trataba de una prueba enviada a los clubes. Al cabo de unos días, oficializaron el fixture, con la misma información que estaba circulando desde antes. Comenzó el campeonato.

Con esto, todos los equipos ya tienen fijado en su calendario los equipos que enfrentarán en la liga local a lo largo del semestre, donde América de Cali es uno de los equipos que tendrá que dosificar las cargas por su participación en las diferentes competencias. Estará en torneo internacional en la Copa Sudamericana, las rondas finales de la Copa BetPlay y la definición de la Superliga 2020.

El fixture de América para el segundo semestre

Fecha 1: América vs. Junior

Fecha 2: Rionegro vs. América

Fecha 3: Envigado vs. América

Fecha 4: América vs. Once Caldas

Fecha 5: DIM vs. América

Fecha 6: América vs. Patriotas

Fecha 7: Santa Fe vs. América

Fecha 8: Quindío vs. América

Fecha 9: Cali vs. América

Fecha 10: América vs. Jaguares

Fecha 11: Bucaramanga vs. América

Fecha 12: América vs. Huila

Fecha 13: Millonarios vs. América

Fecha 14: América vs. Cali

Fecha 15: América vs. Nacional

Fecha 16: Tolima vs. América

Fecha 17: América vs. A. Petrolera

Fecha 18: Equidad vs. América

Fecha 19: América vs. Pasto

Fecha 20: Pereira vs. América