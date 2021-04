América de Cali será el primer equipo colombiano en competencia en la fase de grupos de Copa Libertadores y se enfrentará este miércoles a Cerro Porteño.

El cuadro ‘escarlata’ ultima detalles para recibir este miércoles al conjunto paraguayo en lo que será el debut del torneo más importante a nivel de clubes del continente. La pelota rodará a partir de las 9:00 p.m. y será transmitido por ESPN 2.

América de Cali tuvo una buena semana; accedió a los playoff de la Liga BetPlay, por lo que estará con toda la motivación para su debut en la Libertadores. Sin embargo, no todo es color de rosa y no podría contar con su capitán, Adrián Ramos, quien aún no está al 100%.

El propio Juan Cruz Real, en el programa ‘Primer Toque’, de Win Sports, manifestó que “será difícil contar con Ramos” en el partido ante Cerro Porteño y no sería incluido ni siquiera en los convocados. Asimismo se conoció que difícilmente llegue a duelo de la liga local ante Millonarios, pues regresaría hasta la próxima semana.

“Comparados a otros clubes no tenemos la misma cantidad de nómina, eso no nos va a estancar en nuestro sueño de avanzar en los dos torneos”, Juan Cruz Real ⚽👹#PrimerToque pic.twitter.com/GFc75eh6Jz — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) April 20, 2021

Adrián Ramos seguirá por fuera de los partidos de @AmericadeCali . No estará en Bucaramanga y difícilmente le alcance para jugar vs @MillosFCoficial el fin de semana.

El que sí volvió a convocatoria es Jerson Malagón. pic.twitter.com/oZvNyuWEwm — JORGE PUERTO LADINO™ (@jorgepubliradio) April 20, 2021

Adrián Ramos solo ha podido jugar ocho compromisos en la presente temporada (cinco como titular) y solo ha anotado dos goles, los cuales convirtió en el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali.