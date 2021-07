Adrián Ramos: “Ojalá llegara Hugo Rodallega, pero no depende de mí”

El capitán del América de Cali pidió públicamente que fichen a este jugador y también se refirió a su continuidad en el club.

América de Cali ha confirmado varios jugadores para el segundo semestre, pero la zona de adelante sigue siendo la más descubierta, pues en el equipo actualmente solo están Adrián Ramos y Carlos Cortés Barreiro, además de la muy posible llegada de Gustavo Torres por quien hay mucha incertidumbre. Por esta razón, muchos hinchas siguen pidiendo a Hugo Rodallega, quien se encuentra como jugador libre.

No solamente la hinchada pide a este jugador, el mismo capitán de América se unió al llamado y explicó que le gustaría tenerlo de compañero. Así lo habló con ‘Zona Libre de Humo’. “Hace rato no hablamos, pero sé que Hugo quiere venir, él tiene esa ilusión. Esperemos que las cosas se le den y pueda venir a apoyarnos con los objetivos que tiene trazados el grupo“.

Si fuera por él, ya lo tendría en Cascajal. “Yo no tomo esas decisiones lastimosamente, pero como amigo y compañero sí me gustaría que le dieran esa oportunidad. Sé la ilusión que le hace a él y sería bueno que nos acompañara. Hemos jugado en selecciones y nos conocemos desde niños, sé que tiene ese deseo, conozco esa sensación que él tiene de poder cumplir un sueño y ojalá se le diera“.

Sobre poder acabar en América, dijo. “Yo me siento muy contento en América y quiero continuar en un nivel altísimo. Esto es fútbol y puede pasar que no estemos tan bien en un futuro, esperemos no sea mi caso. Espero que lo que me queda jugando al fútbol sea en América. Esperemos que Tulio no me lo diga“, (la frase: ‘acordate que plata no hay’).

