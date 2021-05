Adrián Ramos:" Lo que pasa en nuestro país también influye porque somos del pueblo"

América de Cali no pasó del empate a cero goles ante Deportivo La Guaira, de Venezuela, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Una de las novedades que tuvo el equipo que dirige Jersson González fue Adrián Ramos, quien estuvo desde el inicio y fue el hombre más destacado del Escarlata. Sin embargo, no pudo terminar el partido por problemas musculares y volvió a prender las alarmas.

+ América de Cali y su comprometida posición en el grupo H de la Copa Libertadores

+ “A Osorio lo podemos aguantar 3 años, es un proceso para ganar la Libertadores”

+ Daniel Giraldo: “Nosotros tenemos que trabajar, pero desde aquí mando mi apoyo a Colombia”

Sobre el desarrollo del juego y la triste situación de orden público que hay en Colombia, habló Adrián Ramos en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Monumental, de Guayaquil.

“Yo creo que veníamos de un momento difícil. Hemos tenido una temporada bastante complicada, los resultados no nos han acompañado. Llegamos a este partido en una situación muy difícil. Tratar de estar concentrado en el fútbol hoy era difícil por lo que pasa en nuestro país. Eso también influye porque somos del pueblo”.

Y agregó que “hoy intentamos hacer un buen juego, no se nos dio. Esperamos poder trabajar de la mejor manera y ojalá tengamos la posibilidad de trabajar porque no nos hemos preparado como debemos por lo que pasa en el país y en estos momentos lo primordial es la situación de nuestro país y no estar pensando en fútbol”.